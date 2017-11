Sexuální kontrarevoluce? Všichni bílí muži v mém věku jsou braní jako predátoři, říká Staněk

dnes | Kampaň #metoo se do společnosti promítne represivně, tvrdí novinář Luděk Staněk v duelu s redaktorkou Respektu Silvií Lauder. Pokud může být komukoliv nepříjemné cokoliv, pak se nemáme jak na sexu dohodnout, myslí si. Podle Lauder žádná kontrarevoluce nehrozí. Pokud kampaň povede k tomu, že muži a ženy budou přemýšlet nad tím, jestli to, co dělají, je příjemné tomu druhému, pomůže nám to. Lidé se budou navzájem víc respektovat, říká.