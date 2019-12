Být bohatý je klíč k tomu, že budeme mít dobré klima. Udělal se kolem toho obrovský byznys, dostaneme se před rok 1989, kdy všichni byli blbí a chudí. Společnost se polarizuje, člověka to nutí k tomu, aby se radikalizoval. Centrální bankéři se nemají chovat jako ekologové, říká ekonomka Markéta Šichtařová. Trikolora si vybrala mě, už několik let se mě politici snaží vtahovat do politiky, dodává.