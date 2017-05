Šikana je největší problém naší generace, říká šestnáctiletý autor aplikace, která s ní bojuje

dnes | Nebyl jsem šikanován, ale sám jsem byl součástí mlčíci většiny, od třinácti let podnikám v oboru IT, s mými spolužáky jsme si řekli, že bychom mohli udělat něco neziskového, co by mohlo pomáhat, přišli jsme na šikanu, říká spoluautor projektu Nenech to být David Špunar a dodává, že na škole mají schránku důvěry, která je však na velmi frekventovaném místě. Studenti mají prý výrazně větší odvahu přes internet oznámit své problémy.