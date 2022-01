Siláci z českého čtyřbobu: Většinou jsme bývalí atleti, jen teď máme trochu víc kilo

„Jsme vlastně dost podobní Jamajce z Kokosů na sněhu. Nechci brečet, ale nejsme Němci nebo Američané a nemáme vlastní dráhu. Ale za poslední roky se to posunulo a Jamajčané už jsou dost za námi,” říká Dominik Dvořák, který bude na olympiádě pilotovat český čtyřbob a dvojbob. „Ti zbylí tři jsou důležití, aby roztlačili bob co nejrychleji, pak už se jen vezou a je na mně, abych to odřídil,” dodává.

