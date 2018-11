Šimečka: Selhali jsme, společnost je naštvaná, bouří se proti demokracii a elitám

dnes | Češi i Slováci selhali ve snaze vybudovat dva samostatné státy, selhali i ti, co revoluci dělali. Věřili jsme, že demokracie se vyvine sama sebou. Klíčem k demokracii je vzdělání, neučíme, jak být demokraty. Problém intelektuálů je někdy to, že mají komplex a špatné svědomí vůči proletariátu, ale dělník není jen pasivní obět systému, říká spisovatel a publicista Martin M. Šimečka. Dodává, že hledat příčiny jen v našich systémových chybách není správné, je to prý vina celosvětového vývoje. Dodáváme, že rozhovor byl natočen v rámci společného speciálu DVTV a spolku Díky, že můžem. Jestli chcete přijít na příští Sametový speciál, informace najdete na našem Facebooku.