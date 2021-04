Dlouho jsem upozorňoval na to, že bych pár dní před začátkem května nerad slyšel, že se tendr ruší a že by si školy měly testy nakupovat samy. A přesně to se stalo, říká hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS. Od 10. května podle všeho nebudou mít školy žáky čím testovat. Na jednání Ústředního krizového štábu mně to přišlo až absurdní, nikdo nebyl schopný říct, co se bude dít, dodává.