„Jdete pořád bahnem, celou trasu v gumácích, a až na konci obujete sněžnice. Terén je náročný, je to sice jen 40 kilometrů, ale jdete přes různá pohoří a z výšky 1400 metrů vystoupáte skoro do pěti tisíc metrů,” líčí nedávnou náročnou výpravu v Ugandě polární ekoložka Marie Šabacká. Do Česka přivezla desítky kilogramů vzorků k dalšímu výzkumu.

