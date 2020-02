Česko je národem pekařů a cukrářů, je to fenomén. Neznám zemi, kde by byla populace tak smočená v mém oboru. Snažíme se péct ze zdravých a kvalitních surovin. V cukrařině náhoda neexistuje. Ve světě je to doména mužů, jsou to konstrůktéři, tady komunisti likvidovali to, aby muži dělali takovou práci, říká Mirka van Gils Slavíková, cukrářka a porotkyně v show Peče celá země.