Slovenská policie je v rozkladu, Fico vytvořil stát ve státě a obrovskou chobotnici, říká Nicholson

dnes | Je reálné, že získáme většinu potřebnou pro premiérovo odvolání, věří místopředsedkyně slovenské Národní rady Lucia Nicholson. Vláda Roberta Fica podle ní udělala ze Slovenska zemi, kde je možné zabít investigativního novináře. Zastihlo nás to nepřipravené, s hrůzou se teď dívám na to, co se vlastně skrývalo za proevropským směřováním vlády, říká politička strany Svoboda a Solidarita. Každým dnem se dozvídáme, kdo nám to vlastně vládne, dodává.