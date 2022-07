Slza v oku mojí maminky byla zlom. Podařilo se mi život zase nastartovat, říká Šimčík

„Všechno mi hrálo do karet a plynulo jasně, ale ta bezstarostnost mě ohrožovala, třeba v tom, že jsem se nezajímal o to, co prožívá moje vlastní okolí,” popisuje herec Dejvického divadla Pavel Šimčík prozření během pandemie covidu. Teď se dočkal první hlavní role v komedii Miroslava Krobota Velká premiéra. „Vnímal jsem to jako velký úkol, kterému nebylo snadné dostát,” říká.

