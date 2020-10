O spoustě nakažených nevíme, za dva týdny bude na JIP tisíc pacientů, italský scénář to není, ale je to na hraně. K lockdownu jsme blízko, vyhnout se mu můžeme, když si uvědomíme závažnost situace, říká Petr Smejkal, hlavní epidemiolog IKEM. Situace je nejzávažnější, co kdy byla, měli jsme být ostražití a připravovat se na druhou vlnu, vláda by měla být důraznější, závisí to na lidech, dodává.