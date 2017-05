Sobotka místo řešení přinesl hlavu celé vlády na stříbrném podnose, s ANO bych nevládl, tvrdí Kupka

dnes | Reakce Bohuslava Sobotky je obtížně srozumitelná, vláda to dotáhla až k demisi, udělá-li tento krok premiér, musí mít záložní řešení, pro mě to jsou dřívější volby, říká místopředseda ODS Martin Kupka. Dodává, že pro vládu s ANO a ODS by nehlasoval. Václav Klaus mladší ve vedení strany prý není volba jeho srdce.