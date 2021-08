Lidi chtějí, aby česká politika byla důstojnější, po Havlovi měl přijít král, v monarchii se méně lže, jednáme s Habsburky, ale trůn jim nenabízíme, protože to není v našich silách, přechod k monarchii je běh na dlouhou trať, říká Radim Špaček, předseda strany Koruna Česká, která kandiduje do Sněmovny. Vznikla by tu šlechta, každý by mohl být povýšen do šlechtického stavu za zásluhy, dodává.