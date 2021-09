Češi nechcou spisovnou češtinou mluvit, je to pro ně cizí jazyk. Do spisovného jazyka mají podstatně dál než Moraváci, říká volební lídr Moravanů Ctirad Musil. Otevřeli jsme se světu, ale nepřipomíná to spolupráci, spíš práci prostitutky, která se otevře každému, dodává. DVTV před volbami oslovila lídry všech politických stran a hnutí kandidujících do Poslanecké sněmovny.

