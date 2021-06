Jsme divadlo odkázané na příjmy ze vstupného. Byli jsme zvyklí na vysokou návštěvnost, takže i vysoké tržby. I poloviční kapacita je pro nás hodně míst, věříme se, vysvětluje investici do unikátního divadelního stanu Azyl78 na pražském Výstavišti ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta. Možná to zní trochu legračně, ale není to jen o tom, že potřebujeme diváky, my prostě potřebujeme hrát, dodává.