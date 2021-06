Až budu znovu brát partnera na ulici za ruku, budu mít pocit strachu. Kdybychom se za ruce nedrželi, tak by se to nestalo, říká šéfredaktor magazínu LUI Jakub Starý, kterého zbila na vltavské náplavce skupina mladíků. Snažil jsem se jim vysvětlit, že by nám tak neměli říkat. A pak už si pamatuju jen pěsti v obličeji. Policista na stanici na mě ale byl agresivní, budu si na něj stěžovat, dodává.