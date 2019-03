Stávka za klima? Není to ulejvání, politici nic neřeší, tak musíme my, tvrdí studenti

dnes | Podle vědců máme jen dvanáct let na to, abychom zabránili oteplení planety o jeden a půl stupně. Nikdo problém neřeší a proto na něj upozorňujeme, tvrdí členové hnutí Fridays For Future Veronika Zemanová a Štěpán Stolz, které v pátek 15. března plánuje studentskou stávku v Česku, podobně jako v dalších 70 zemích. Hnutí bude stávkovat po vzoru švédské studentky Grethy Thunberg, která byla nominována na Nobelovu cenu za mír. Chceme aby politici komunikovali s vědci a našli vhodná řešení, vysvětlují studenti.