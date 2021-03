Vývoj Radia 1 šel samospádem, byla tendence dávat přes den do studia lidi, co neohrozí posluchače na zdraví, ale nebylo to nutně pravidlem, vzpomíná spoluzakladatel stanice, publicista a spisovatel Ondřej Štindl. Je tomu 30 let, co Radio 1 získalo vysílací licenci. Princip byl, že ten, kdo je ve studiu, vysílá, co chce. A to platí dodnes. Ke generační výměně došlo, bylo by smutné, kdyby ne, říká.