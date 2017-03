Stingl: Náčelníkem indiánů mě jmenovali se souhlasem KSČ, lidského masa jsem si jen lehounce kousnul

dnes | Do KSČ se mě pokusili verbovat několikrát, já jsem je ale vždycky přesvědčil, že se šíleně bojím a špión se přece nesmí bát. Náčelníkem indiánského kmene mě jmenovali se souhlasem KSČ, soudruzi se tehdy poradili a rozhodli, že to jsou naši rudí bratři, tvrdí legendární cestovatel Miloslav Stingl. Dodává, že měl velké stěstí, když mu jako dvacetiletému začaly vycházet knihy v zahraničí a vozil tak státu velké peníze, buď ho prý museli nechat cestovat, nebo by přišli o peníze ze zahraničí.