Strach z muslimů? Přirozené, výhrůžky a špína ale zašpiňují debatu a veřejný prostor, říká Spurný

dnes | Xenofobie je nějaký přirozený instinkt, reagujeme na nějaké bytosti, které se od nás hodně liší, to je přirozené, ale kulturní společnost tyhle instinkty kultivuje, je škoda, že v tom veřejném prostoru nehrají větší roli lidé, kteří by kultivovali tenhle instinkt, říká historik Matěj Spurný a dodává, že česká společnost je zvyklá na velkou míru homogenity, že od nuceného vysídlení Němců po druhé světové válce je v českých zemích poměrně málo lidi, kteří by se nějak lišili. Výhrůžky smrtí, které dostával kvůli svým názorům, považuje za špínu, která znemožňuje racionální diskusi o problému.