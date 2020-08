Rodina strážníka nechce, aby si to zažil někdo další. Selhalo všechno, co selhat mohlo. Pokud systém není funkční, je potřeba na to upozornit, tvrdí ředitel pražské městské policie Eduard Šuster. Policie na webu zveřejnila článek, ve kterém jeden ze strážníků popisuje případ svého syna nakaženého koronavirem. Ukázalo se, jak málo stačí k tomu, aby se z činnosti vyřadila značná část policie, říká.