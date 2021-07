Několikrát jsem uronil během turnaje slzu, je to největší den střeleckého sportu. Psychicky je střelba šíleně náročná, je to 90 procent píle, 5 procent talentu a 5 procent hlavy. Když mám rozptýlenou mysl tím, že sleduji ostatní, tak se nemůžu soustředit na svůj výkon, říká Jiří Streit, prezident Českého střeleckého svazu o úspěchu Davida Kosteleckého a Jiřího Liptáka na OH v Tokiu. Brokoví střel