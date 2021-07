Stříž nebyl jen komunista, byl to horlivý vojenský prokurátor. Je to plivnutí do obličeje těch, kteří za minulého režimu odmítli nastoupit vojenskou službu. A je to reinkarnace lidí, kteří sloužili komunistickému režimu, kritizuje předseda spolku Šalamoun John Bok jmenování Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem.