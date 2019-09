Stropnický: Stydím se létat, zatěžuje to planetu. Mám z toho velmi nepříjemný pocit

dnes | Za posledních deset let jsem letěl jen jednou. Nedělalo mi to dobře, je to nepříjemný pocit z toho, že zatěžuju planetu víc, než bych měl, říká bývalý předseda Strany zelených Matěj Stropnický. Vadí mně, že se jistá menšina lidí snaží naočkovat ostatní a zakazovat letadla. Pokud se chceme v civilizačním pokroku vrátit zpátky, můžeme rovnou zakázat i auta, oponuje poslanec ODS Jan Skopeček. Aerolinky neplatí spotřební daň z paliva, to musí skončit. Levné letenky jsou výsledkem pokřiveného trhu, tvrdí Stropnický.