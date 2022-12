„Předpokládám, že součástí delegace jsou i vojenští experti, aby domluvili další pomoc. Podle toho, co víme, Ukrajinci v současné době doplňují síly potřebné k útoku. Jak bude veden, přesně nevíme, protože to velmi dobře tají,” říká k cestě Volodymyra Zelenského do Washingtonu bezpečnostní analytik Martin Svárovský.

