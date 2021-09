Viděl padat věže WTC: Byl to šok a rozhořčení. Do té doby bylo v USA vše výborné

Je mnoho situací, kdy si na to vzpomenu, stavěli jsme zrovna v Brooklynu budovu federálního soudu. Pamatuji si každou vteřinu, byl to absolutní šok, rozhořčení a vztek. Do té doby bylo v USA vše výborné a v pořádku. Viděl jsem první věž, jak padá, a až po pár vteřinách doletěl hřmot, říká architekt Jiří Boudník, který byl svědkem událostí 11. září a pak pomáhal s odklízením trosek.

