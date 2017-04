Sviští tady kulky, granát nám dopadl na zahradu. Přišli jsme o vše, popisuje Olga válku na Ukrajině

dnes | Můj manžel je po nemoci, spí a neslyší, já nemůžu usnout, když to bouchá, když jsou ty rány příliš silné, tak mu říkám: “Peťo, zlato, vstávej, musíme se jít schovat do sklepa,” říká o situaci na bojové frontě na východě Ukrajiny obyvatelka Avdejevky Olga a dodává, že ve válce už jednou přišli o všechno a museli se přestěhovat do Avdejevky. Podle jejich slov kolem nich často už i tam sviští kulky. U domu jim údajně bouchl granát. Žijí prý ze zásob, které si vytvoří vlastní prací.