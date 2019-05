Svoboda: Afrika se rozmnožuje o jednu Británii ročně, bezpečnost v EU je ohrožena

dnes | Evropská unie zvládla migrační krizi, ale tlaky z Afriky nepřestaly, Afrika vysychá a rozmnožuje se o jednu Británii ročně, ohrožuje nás digitální kolonizace z Číny. Pokud chceme žít jako v Bavorsku, musíme volit jako v Bavorsku, lidé si neuvědomují, že tam 70 let vládne křesťanskodemokratický proud. Nedohoda se STAN a TOP 09 není chyba, naše voliče by odradili Polčák a Štětina, jsme konzervativní strana, říká Pavel Svoboda, lídr KDU-ČSL pro volby do EP. Dodává, že Babiš kazí tvář Evropské unie tím, jak o unii mluví.