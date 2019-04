Tabery: Soukup prezidentem nebude. Chce jen pozornost, snese i ponižování od Zemana

dnes | Jaromír Soukup chce přitáhnout pozornost, jeho kandidatura je jeho osobní PR, nezná střet s politikem, využívá toho, že je v pozornosti díky Zemanovi a hraje to do krajnosti, takto brzy se kandidatura neohlašuje, říká šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Jaromír Soukup dnes oznámil, že bude kandidovat na prezidenta v roce 2023. Soukup má ochranu prezidenta, Zeman si nevybírá přátele, ale lokaje, je to vidět na jeho urážlivém přístupu, Jaromír Soukup od něj snese ponižování v přímém přenosu, dodává. Měl by prý úspěch v jedné cílové skupině kolem TV Barrandov, ale nedokáže podle něj oslovit napříč společností.