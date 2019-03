Tahle dřina v rytmu Bee Gees zachraňuje životy. Veselovský si vyzkoušel resuscitaci

dnes | Nikdy nikdo do nikoho (s výjimkou dětí) nedýchejte! To je rada Víta Samka z pražské záchranky. “Málokdo to umí, když to budete dělat blbě, tak tomu člověku nadýcháte do žaludku a on vám nazvrací do pusy, navíc může mít nějakou infekční chorobu, dříve se dýchalo a mačkal se i hrudník, dnes už se jen mačká,” vysvětluje. A rytmus? Zhruba 100 až 120 kompresí za minutu, zkrátka v rytmu hitu Stayin’ Alive. Podívejte se, jak to šlo Martinovi.