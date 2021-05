Testy Cermatu mě moc nezarazily, byly srovnatelné s předchozími lety. Nepřijde mi, že by rok distanční výuky do testů tvůrci promítli. Největší problém geometrie není online výuka ale to, že si děti nemohly koupit ani kružítko, říká učitel matematiky Marek Valášek. Stížnosti na přijímačky chápu, protože děti nebyly rok ve škole. Když rok necvičíte, taky pak těžko uběhnete maraton, dodává.