Ťok byl symbolem, Babišova pohádka o skvělých manažerech končí, říká Honzejk

dnes | Pro Dana Ťoka to nebylo jednoduchých pět let, čelil tlaku ze strany společnosti Kapsch a byl také pod obrovským tlakem komunistů, upozorňuje komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Ministr dopravy oznámil, že odchází z vlády a nechce v politice dál působit. Ťok byl symbolem toho, jak chce Andrej Babiš řídit stát, ukázalo se ale, že mýtus je jen mýtus, říká Honzejk. Jsem přesvědčen, že ministryní už nebude ani Marta Nováková, to, co předvedla, nebyl festival kompetence, dodává.