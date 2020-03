Jako za minulého režimu tvrdíme, že to, co máme tady teď, je nejlepší, co můžeme mít, to není pravda, to bychom byli v nebi, tvrdí kandidát Pirátů na senátora Tomáš Tožička. V zemi podle něj musíme budovat tržní hospodářství, které má podobu sociálního zabezpečení.