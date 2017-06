Co je rodina? To přestává být jasné, uspořádáváme situaci podle sebe, ne podle dětí, říká terapeutka

dnes | ​D​nes se ​setkáváme s různými podobami rodiny, ne všechny jsou stejně prospěšné pro děti, velmi často dospělí uspořádávají situaci tak, aby vyhovovala jim, ne dětem, říká ​psycholožka a ​rodinná terapeutka Ludmila Trapková. Dodává, že dítě potřebuje ochranu před nároky okolí jak z matčiny, tak z otcovy strany​, rodina má jistou strukturu a ta by se měla respektovat​.​​ Pro dítě je ale do určitého věku normální to, v čem vy​růstá, teprve později ​v konfrontaci s okolím ​přichází na to, že ostatní rodiny fungují jinak.