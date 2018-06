Trestní oznámení kvůli vlajce v genitáliích? Nemůžu číst jako primátor všechny scénáře, říká Vokřál

dnes | Mrzí mě, že jedna hra je schopná zvednout celé Brno, desítky let cenzury jsme si užili za bolševika, míní primátor Petr Vokřál. Kritizuje chování hnutí Slušní lidé, jehož členové blokovali kontroverzní představení Naše násilí a vaše násilí. Náckovské projevy by neměly dostávat prostor v médiích, myslí si Vokřál. Jako místopředseda hnutí ANO doufá, že ČSSD bude dobrým koaličním partnerem v rodící se vládě. Podpora komunistů mi nedělá dobře, znervózňuje mě, co za ni dostanou, je to ale jedna z cest, jak přivést vládu se sociální demokracií k životu, doplňuje brněnský politik.