Trumpova zeď rozdělila USA. Nejvíce se prezidenta děsí sami republikáni, říká Lukeš

dnes | Jsou to republikáni, kdo tlačí prezidenta k tomu, aby vládu podruhé bez peněz nenechával, protože příští rok budou muset i oni předstoupit před voliče, říká historik Igor Lukeš působící na univerzitě v Bostonu. Trump má na stole kompromisní dohodu, která ale počítá s nižší částkou na stavbu zdi u hranic s Mexikem. Zeď je důvod, proč voliči dali Trumpovi hlas a podporují ho, prezident mluví o tom, že vyhlásí stav národního ohrožení, je to jedna z možností, jak by mohl obejít Kongres, upozorňuje Lukeš.