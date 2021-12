Tvrdě jsme zaplatili za to, že jsme kryli Babiše. Nechci strašit daněmi, říká Šmarda

Dělali jsme špatné kompromisy a báli se to lidem narovinu říct, kryli jsme, že Babiš čerpal neférově dotace, za to jsme tvrdě zaplatili. Teď budeme bojovat proti novým mocným, nová vláda šije opatření horkou jehlou, velká škoda, že nevyužili 8 let v opozici, říká nový předseda ČSSD Michal Šmarda. Naše klíčové téma bude dotažení důchodové reformy a investice do dostupného bydlení, dodává.

