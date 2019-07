Učí hendikepované surfovat na Bali: Je to jen o hlavě, najít cestu a překonat strach

dnes | Vše dělám jako ostatní, i když mi nedorostla pravá ruka, řešilo to jen okolí, mně přišlo lepší věnovat se radši sportu a hudbě. Surf je dynamický, voda kolem vás je neustále v pohybu, přestěhoval jsem se kvůli tomu na Bali, říká Milo Brzák, spoluzakladatel neziskovky Adapted, která pomáhá handicapovaným s extrémní sporty, hlavně surfováním. Handicapovaní jsou demotivovaní některé sporty dělat, myslí si, že nemohou. My jim ukážeme, že limity neexistují, a je to ve výsledku o tom najít si k cestu, je to vše o hlavě, dodává.