Autorita přichází s důvěrou. A tu získáte, když se nebojíte přiznat chybu, být ve výuce hravý a udělat si ze sebe legraci, míní učitel chemie a biologie Václav Fiala, vítěz Global Teacher Prize. Snažím se dětem předat to, co je praktické a co mohou využít. Výukou vzorečků a rovnic jim chuť učit se vezmeme. Je pro ně složité přijít a šest hodin poslouchat nebo dělat něco, co jim nedává smysl, říká.