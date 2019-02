Učitel: Školy potřebují spoustu peněz, máme na tři fošny pro žáka, to je špatný vtip

11. 2. | Na materiál pro výuku jsme žádali o 900 tisíc korun pro 550 žáků, za to pro truhláře koupíte tři fošny, ministerstvo nám ale dá na jednu fošnu, to by truhláři museli dělat nábytek pro panenky, říká učitel Martin Holenda z pražské Akademie řemesel. Česko podle něj potřebuje víc učňů. Způsob, jak se dá získat vyšší vzdělání, může být i od výučního listu, přes vyšší odbornou školu k inženýrovi, takoví lidé jsou pak v praxi k nezaplacení, míní. Na druhou stranu přiznává, že třetina žáků v jeho oboru se vůbec nedostane k závěrečné zkoušce.