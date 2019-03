Učitelé v černé: Školství nepohřbíváme, je tu chaos, uvažujeme o stávce, tvrdí Wagner

dnes | Chceme školství resuscitovat, je dlouhodobě podfinancované, není to ale jen o platech, to je jen populistická slupka, chybí mladí učitelé, ročně až tři tisíce, absolventi pedagogických fakult odcházejí do soukromého sektoru, jde o budoucnost všech a všichni na to doplatíme, říká Jan Wagner, viceprezident Pedagogické komory. Dodává, že je možné, že budou učitelé stávkovat.