Učitelka z učňáku: Většina dětí neví, proč tam jsou, rodinám na vzdělání nezáleží

dnes | Většina studentů učilišť neví, co a proč studují, rodiny vzdělání nezajímá, není to pro ně hodnota. Učitel na učilišti musí být extrémně otrlý. Dvě třetiny třídy absolutně nezajímá vyučování a nemají tušení, k čemu by jim něco takového bylo, tak blbnou a vyrušují, tím pádem se ani ten zbytek nemůže nic naučit, popisuje učitelka Anna Freimannová svoji zkušenost z jednoho pražského odborného učiliště. Dodává, že někteří z ostatních pedagogů jsou vyhořelí, sama prý byla problematický exemplář, protože odmítala dodržovat některé zavedné postupy, jako například používání učebnic ve výuce.