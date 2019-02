Udělal jsem chybu, na Havlově židli nemůže sedět člověk, co byl v KSČ, říká Telička

dnes | Je obrovský průšvih, že se v této zemi rozleptávají některé klíčové principy liberální demokracie, bují tu populismus a nacionalismus, promítá se to i do postavení České republiky v EU, tvrdí europoslanec Pavel Telička. Do květnových voleb chce jít s novým hnutím HLAS. Bylo by hezké porazit ANO, ale jsem realista, udělal jsem chybu, že jsem před lety spojil s ANO své jméno, ale nelituji toho, tvrdí.