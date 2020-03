Vláda by měla ihned nařídit nošení roušek, i rukavice jsou důležité, když vidím, co se děje v Itálii, křivka nakažených roste, karanténa to netlumí, je tam něco špatně, my to musíme dělat lépe. Roušky by měly být zásadní opatření teď, říká jaderný fyzik a rektor ČVUT Vojtěch Petráček. Roušky je třeba použít, i ty improvizované, nejlépe je vydezinfikovat vždy napařovací žehličkou, dodává.