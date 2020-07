To, co se prohnalo Ukrajinou, si neumíme představit. Je to memento: podívejte se na to, ať nikdo netvrdí, že to bylo bezvadné, říká fotograf a bývalý novinář Jan Dobrovský. Spolu s Karlem Cudlínem a Martinem Wagnerem zachytil v obrazové knize Lost Europe proměnu Ukrajiny. Věděli jsme, že skrze ni fotíme vlastní sentimenty. Lidé se soustředí víc na požitky než na odpovědnost za vlastní život, míní.