Bahno, kterým se teď fotbal brodí, je velmi hluboké. Roman Berbr je hlavou chobotnice a snad se ho podaří odstranit, je to historická chvíle, říká reportér deníku Sport Štěpán Filípek. Donedávna nejmocnější muž tuzemské kopané se podle policie podílel na ovlivňování zápasů druhé a třetí nejvyšší soutěže. Je to modelový případ, jak to v českém fotbalu chodí. Je to podobné praxi mafiánů, dodává.