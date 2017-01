Úplně jsme zešíleli, nešvihne mi z cigaret, ale z některých zákonů a politiků, říká Kubera

dnes | Protikuřácký zákon je pro tuto vládu důležitější než migrace a terorismus dohromady, pan ministr je zfanatizován, jestli mi z něčeho švihne, tak to nebude kouření, ale z těchto lidí, moje zdraví je jinak vynikající a jsem živým důkazem, že člověku stačí presso a cigarety, říká senátor Jaroslav Kubera /ODS/ a dodává, že dobrotrusové nás brzy donutí jíst pouze veganskou stravu. Pravice je podle jeho slov v nejhorší kondici za mnoho let. Může za to propojení politiky a byznysu. Senátor Kubera zároveň v rozhovoru přiznává, že za určitých okolností by kandidoval na prezidenta.