Urza: Stát nemusí řídit všechno, zákony berou lidem svobodu, není dobré volit vládce

Lidé by měli pochopit, že ne ke všemu, co v životě dělají, potřebují stát. Ve chvíli, kdy ke všemu budeme mít nějaký zákon a regulaci, míříme k totalitě, říká anarchokapitalista Martin Urza. Kandidaturou ve volbách chce jen upozornit na myšlenky, které prosazuje, a proto vyzval voliče, aby mu hlas nedávali. Nemyslím si, že to funguje tak, že by volby byly alfou a omegou, dodává.

