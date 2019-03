Útoky proti Židům? Antisemitismus se stal módou, kolektivní paměť slábne, říká Kraus

dnes | Společnost se radikalizuje, to, co se děje v okolních zemích je jenom poslední kamínek do mozaiky, míní tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Projevů antisemitismu podle statistik výrazně přibylo v Německu i ve Francii. Současnou migrační vlnou je ten problém jen posílen, velkou roli v tom hraje izraelsko-palestinský konflikt, z levice přichází hodně starých stereotypů, které jsou převlečeny do nového hávu, myslí si Kraus