Už mě nemotivuje vyhrávat pro peníze a trofeje, teď to dělám pro své děti, říká mistr světa Podmol

dnes | Před závodem mi vždy v hlavě proběhne obrázek mých dětí, už nemůžu závodit pro peníze a trofeje, musím to dělat pro svou rodinu, říká mistr světa ve freestyle motocrossu Libor Podmol. Popisuje take svou vnitřní proměnu, kdy začal mít pocit, že už nedokáže být šťastný a pořád před něčím utíkal. Odjel do Indie, kde se začal věnovat meditaci a to mu otevřelo cestu do vlastního vnitřního světa. Nyní plánuje účast na Rallye Dakar. Dodává, že ve freestyle motocrossu není těžké vymyslet nový skok, když je člověk kreativní, nové možnosti, jako trénink skoků do vody nebo molitanových ploch, dávají prý zcela nové možnosti.